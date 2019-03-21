Спорт

Псковский шахматист будет представлять Северо-запад на чемпионате России

В Санкт-Петербурге завершились чемпионаты СЗФО среди мужчин и женщин по трем шахматным дисциплинам (шахматы, быстрые шахматы, блиц). Всего в чемпионатах СЗФО приняло участие более 200 гроссмейстеров, мастеров спорта России и кандидатов в мастера спорта России - сильнейших шахматистов северо-запада России, представляющих все регионы СЗФО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации шахмат.

Лучший результат среди шахматистов, представлявших Псковскую область на этих престижных и популярных соревнованиях, показал кандидат в мастера спорта России, ведущий юниор Псковской области Наум Руденко, который завоевал бронзовую медаль чемпионата СЗФО 2019 года по быстрым шахматам.

По итогам соревнований Наум Руденко завоевал право представлять шахматистов нашей области и Северо-запада на чемпионате России.

В десятку сильнейших шахматистов СЗФО по результатам чемпионата по быстрым шахматам попал и кандидат в мастера спорта России Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор.

В общекомандном зачете сборная Псковской области (Наум Руденко (Псковский район),Одиссей Сулейманянц (Пушкиногорский район), Александр Шпак (Псков) и Виктория Емельянова (Великие Луки)) заняла 8 место из 15 команд, принявших участие в чемпионате СЗФО. Команда фактически показал 6 результат среди первых сборных 10 субъектов России, входящих в СЗФО.