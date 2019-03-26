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Спорт

Самую спортивную семью Псковской области определили на фестивале ГТО

01.04.2019 13:10|ПсковКомментариев: 0

В Пушкинских Горах впервые состоялся областной фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд. В соревнованиях участвовали 8 семей из 6 муниципалитетов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

В состав каждой семейной команды вошли представители сразу нескольких поколений (дети, мамы и папы, бабушки и дедушки). Самой возрастной участницей фестиваля стала Тимофеева Ольга Витальевна из Порхова (66 лет).

Участники выполняли следующие испытания комплекса ГТО: наклон вперед с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на длинные дистанции, подтягивание на высокой перекладине (мальчики и папы), подтягивание на низкой перекладине (девочки и мамы).

По итогам соревнований в личном первенстве первое место среди девочек заняла Виктория Яцко (Псков), среди мальчиков - Драгунов Тимофей (Псков). Среди мам золотую награду получила Ольга Яцко (Псков), среди пап - Владимир Рыцев (Печоры). Лучшей бабушкой стала Валентина Яцко (Псков), а единственный участвующий в соревнованиях дедушка из Печор Николай Рыцев показал лучший результат среди всех взрослых участников фестиваля.

Победителем соревнований стала команда Яцко из Пскова. Именно эта семья будет представлять регион на Всероссийском фестивале семейных команд, который пройдет в Сочи 1 - 4 мая 2019 года. Второе место - у семьи Рыцевых (Печоры), бронзовым призером соревнований стала команда Драгуновых (Псков).

Теги: #семья #гто #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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