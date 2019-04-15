Спорт

Команда Порховского района стала победителем зимнего фестиваля ГТО

В Псковской области завершился областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки. В муниципальном этапе приняли участие 2 256 человек.

Региональный этап фестиваля включал в себя межмуниципальные соревнования, в которых участвовали команды из 23 муниципалитетов, и финальные соревнования.

Финал фестиваля состоялся 16-17 апреля в Пушкинских Горах. К соревнованиям допускались команды, занявшие призовые места в межмуниципальных соревнованиях, а также команды Пскова и Великих Лук, всего 12 команд, 60 участников. Соревнования проводились по программе 5-борья.

Победителем фестиваля стала наиболее опытная команда Порховского района. Средний возраст команды – 30 лет, все участники неоднократно становились призерами различных фестивалей ВФСК ГТО. Валерия Зуйкина и Олег Чубаров – обладатели золотых медалей в многоборье по VIII ступени на всех областных зимних фестивалях ГТО.

Серебряным призером соревнований стала команда Пскова. Кубок за третье место получила команда Великолукского района.

Победителями в многоборье по ступеням стали:

II ступень – Евгения Алексеева (Псков) и Глеб Смирнов (Пустошка)

III ступень – Анастасия Голубева (Кунья) и Степан Иванов (Пустошка)

IV ступень – Александра Голубкова (Великолукский район)

Андрей Лопатенков Великие Луки

V ступень – Варина Васильева (Псковский район)

Данил Семенов (Порхов)

VI ступень – Мария Ахмедова (Псковский район)

Евгений Качнов (Порхов)

VII ступень – Оксана Горбунова (Пустошка)

Сергей Хромов (Печоры)

VIII ступень – Валерия Зуйкина (Порхов)

Олег Чубаров (Порхов)