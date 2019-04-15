Команда Порховского района стала победителем зимнего фестиваля ГТО

В Псковской области завершился областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки. В муниципальном этапе приняли участие 2 256 человек.
Региональный этап фестиваля включал в себя межмуниципальные соревнования, в которых участвовали команды из 23 муниципалитетов, и финальные соревнования.
Финал фестиваля состоялся 16-17 апреля в Пушкинских Горах. К соревнованиям допускались команды, занявшие призовые места в межмуниципальных соревнованиях, а также команды Пскова и Великих Лук, всего 12 команд, 60 участников. Соревнования проводились по программе 5-борья.
Победителем фестиваля стала наиболее опытная команда Порховского района. Средний возраст команды – 30 лет, все участники неоднократно становились призерами различных фестивалей ВФСК ГТО. Валерия Зуйкина и Олег Чубаров – обладатели золотых медалей в многоборье по VIII ступени на всех областных зимних фестивалях ГТО.
Серебряным призером соревнований стала команда Пскова. Кубок за третье место получила команда Великолукского района.
Победителями в многоборье по ступеням стали:
II ступень – Евгения Алексеева (Псков) и Глеб Смирнов (Пустошка)
III ступень – Анастасия Голубева (Кунья) и Степан Иванов (Пустошка)
IV ступень – Александра Голубкова (Великолукский район)
Андрей Лопатенков Великие Луки
V ступень – Варина Васильева (Псковский район)
Данил Семенов (Порхов)
VI ступень – Мария Ахмедова (Псковский район)
Евгений Качнов (Порхов)
VII ступень – Оксана Горбунова (Пустошка)
Сергей Хромов (Печоры)
VIII ступень – Валерия Зуйкина (Порхов)
Олег Чубаров (Порхов)