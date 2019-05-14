Спорт

С 18 июня в Пушкинских Горах стартует летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций

18-20 июня в Пушкинских Горах пройдет ежегодный областной летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций. В соревнованиях примут участие школьники в возрасте 11-15 лет (III-IV ступени ВФСК ГТО) из различных муниципалитетов Псковской области. Допускаются к соревнованиям только участники, награжденные серебряными и золотыми знаками отличия комплекса ГТО. Об этом сообщается на сайте Центра спортивной подготовки.

В программу фестиваля входят: бег 60 м, подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), метание мяча, стрельба, бег1500 м (III возрастная ступень) и 2000 м (IV ступень), прыжок в длину с места, а также тестирование уровня знаний в области физической культуры и спорта и творческий конкурс.

По итогам фестиваля будет сформирована сборная команда области, которая примет участие во всероссийском этапе фестиваля. Он пройдет в Крыму, в МДЦ «Артек», в октябре-ноябре.