Спорт

Администрация Псковской области поддержит проведение соревнований по дрифту

«Авто дрифт шоу 2019» пройдет 3 - 4 августа в Пскове. В этом году местом проведения мероприятия будет площадка возле нового торгово-развлекательного комплекса «Fjord Plaza». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Организаторы ожидают около 300 участников. Будут дрифтеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Прибалтики, а зрителей шоу ждут также показательные выступления по автозвуку, выставка ретро-автомобилей и тюнинг-проектов.

На большом экране, который уже размещен на стене торгово-развлекательного комплекса, будет вестись онлайн трансляция мероприятия.

Как отмечают организаторы, новая площадка больше и удобнее и для участников, и для зрителей. Здесь проще обеспечивать безопасность гостей и участников спортивного шоу.

«Авто дрифт шоу 2019» пройдет при поддержке администрации Псковской области. «Раньше наши мероприятия оценивались неоднозначно, поскольку проводились на парковках вблизи многоквартирных домов. Жители высказывали свое недовольство, а нам некуда было деваться - подготовленных площадок для дрифта в Пскове просто нет. Благодаря участию областных властей мы нашли компромиссное решение и можем легально и спокойно для всех заниматься тем, что мы любим, дарить радость владения автомобилем и участникам, и зрителям. У дрифтинга в нашем регионе, я уверен, есть будущее. Мы и администрация области будем работать в этом направлении», - сказал организатор мероприятия Денис Грохотнев.

Благодаря поддержке мероприятия со стороны областных властей и партнеров организаторы «Авто дрифт шоу 2019» приняли решение направить часть вырученных от продажи входных билетов средств на благотворительные цели