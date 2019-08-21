Спорт

В Пскове откроется новый специализированный спортивный клуб единоборств

Открытие нового специализированного спортивного клуба единоборств «Кодокан» состоится в Пскове 31 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в спортклубе, его основное направление - обучение детей дзюдо и самбо.

Занятия будут проходить под руководством известного квалифицированного тренера по спортивным единоборствам с большим педагогическим стажем, дипломированным специалистом, мастером спорта по вольной борьбе и самбо Вячеславом Елькиным.

Помимо основных тренировок, раз в месяц по субботам будут проходить открытые тренировки, которые будут проводить воспитанники Елькина, мастера спорта, неоднократные победители мировых и российских соревнований Вероника Иванова, Александра Хомын и Павел Новиков.

Открытие клуба состоится в 13:00 в новом здании по адресу: Псков, ул. Инженерная, 76 (СКЕ «Кодокан»). Приглашаются все желающие.