Спорт

Женская команда Колледжа ПсковГУ стала победителем соревнований по баскетболу среди учреждений СПО

18, 19 и 20 ноября в спортзале Колледжа ПсковГУ состоялись соревнования по баскетболу среди женских команд.

Команда Колледж ПсковГУ

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации баскетбола города Пскова, в соревнованиях приняли участие 4 женские сборные команды учреждений СПО города, которые оспаривали первенство по круговой системе (каждый с каждым).

Организаторы отметили, что все матчи были напряженные, на площадке каждую минуту была накаленная обстановка, соперницы не хотели просто так проигрывать, боролись до последней минуты матчей. В результате соревнований 1 место заняла команда Колледж ПсковГУ, 2 место - Псковский медицинский колледж, 3 место - Псковский агротехнический колледж и 4 место - Псковский кооперативный техникум. Игроки команд победителя и призеров награждены грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Награждение провел ветеран Псковского баскетбола, заместитель председателя Федерации города Павел Мануйлов, который поблагодарил девушек за показанный хороший баскетбол и поздравил с достигнутыми результатами.