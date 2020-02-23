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Спорт

Псковичи стали призерами чемпионата и первенства Северо-Запада по плаванию

25.02.2020 18:10|ПсковКомментариев: 0

Псковичи стали призерами чемпионата и первенства Северо-Запада по плаванию, которое прошло 18-21 февраля в Сыктывкаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе олимпийского резерва по плаванию «Барс».

Состязания чемпионатов федеральных округов являются отборочными на чемпионат России по плаванию (бассейн 50 м). Результаты первенств федеральных округов учитываются при формировании рейтинга Всероссийской федерации плавания для участия во всероссийских соревнованиях «Резерв России».

Фото спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс»

В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены спортивных сборных команд Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Республики Карелия и Республики Коми.

Команда Псковской области по плаванию, состоящая из 12 воспитанников спортшколы «Барс», вернулась в родной город с наградами.

Абсолютными победителями чемпионата и победителями первенства стали мастера спорта России по плаванию Станислав Домиенко на дистанциях 100 м и 200 м (брасс) и Варвара Степанова на дистанции 100 м (брасс). В копилке Станислава Домиенко также «серебро» первенства на дистанции 50 м (брасс). Варвара Степанова на первенстве победила в стиле брасс на трёх дистанциях: 50 м, 100 м и 200 м.

Мастер спорта России по плаванию Каролина Мордовцева оказалась лучшей на чемпионате на дистанции 200 м и пришла к финишу второй на дистанции 100 м (вольный стиль).

Мастер спорта России по плаванию Андрей Селягин стал серебряным призёром чемпионата на дистанции 100 м и бронзовым на дистанции 200 м (на спине).

Кандидат в мастера спорта Станислав Степанов занял второе место в первенстве на дистанции 400 м (комплексное плавание).

Теги: #плавание #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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