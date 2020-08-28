Спорт

Соревнования по туризму прошли среди педагогов Псковской области

Областные соревнования по туризму среди педагогических работников Псковской области прошли в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий в Себежском районе 4-6 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

В соревнованиях приняли участие 14 команд из 9 районов Псковской области. В этом году команды делились на две возрастные категории. Группа «А» состояла из суммы возрастов участников до 140 лет, в группе «Б» сумма возрастов стартующих участников составляла более 140 лет.

На торжественном открытии соревнований приветственные слова зачитали от председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова, главы Себежского района Леонида Курсенкова. Также перед педагогами выступил начальник отдела образования Себежского района Сергей Везовитов.

Все отметили, что туристские слеты способствуют развитию и пропаганде туризма среди педагогических работников, повышению туристского мастерства и обмену опытом.

В программе соревнований первого дня была проведена туристская эстафета и конкурс краеведов. А на второй день соревнований участники преодолевали технические этапы навесной переправы, блока этапов, а также вязали узлы и соревновались в дартсе.

Вечером состоялся конкурс художественной самодеятельности, который был посвящен 75-летию Великой Победы.

В заключительный день соревнований педагогические работники показывали свое умение ориентироваться на местности. Несмотря на проливной дождь, все 56 участников успешно пришли к финишу.

В группе «А» в общем зачете всех видов одержала победу команда из Великих Лук, «серебро» досталось хозяевам соревнований - себежанам, третьими стали педагоги из Красногородска.

В группе «В» победила команда Великих Лук, второе место завоевали представители Куньинского района, «бронзу» получили педагоги из Невельского района.