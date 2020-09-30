Спорт

Псковичка отличилась на первенстве России по стрельбе из блочного лука

Псковичка Ника Снеткова стала победительницей первенства России по стрельбе из блочного лука. Она оказалась лучшей среди соперниц в возрастной категории 2003-2006 годов рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Ника Снеткова является мастером спорта по стрельбе из лука, спортсменкой Центра спортивной подготовки Псковской области.

Еще один представитель региона Владимир Лактюшин стал (среди 2000-2002 годов рождения) бронзовым призером в стрельбе из классического лука на первенстве страны.

«Ребята остались в этом сезоне почти без соревнований на внутренней арене и без выездов за рубеж, поэтому каждый турнир и каждая победа на вес золота. Ника подтвердила свой статус спортсменки-сборницы, а Владимир благодаря бронзе получил право войти в национальную команду», - прокомментировал тренер лучников, заслуженный тренер России Виталий Андреев.