Спорт

Чемпионат области по рукопашному бою среди мужчин планируется в Пскове

Чемпионат области по рукопашному бою среди мужчин планируется провести в Пскове 24-25 октября. Об этом сообщает Псковская спортивная школа «Мастер».

В нем могут принять участие спортсмены в возрасте 18 лет и старше. «Место проведения и регламент уточняются. Но! Из-за сложившейся ситуации с К-19 возможна отмена соревнований в любой момент. Кого не пугают трудности - просьба сообщить организаторам и обозначиться до 9 октября. Старт от 25 участников в сумме», - отметили в спортшколе.

Также отмечается, что 1-3 место при наличии 8 человек в весе будет означать выполнение КМС. Также это пропуск на Чемпионат СЗФО, который дает визу на Чемпионат России.