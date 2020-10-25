Спорт

Великолучанин занял второе место на всероссийских соревнованиях по ММА

Спортсмен великолукского «Центра ММА» и клуба единоборств «Отечество - Псковская область» Иван Веретенников стал призером Всероссийских соревнований по смешанному боевому единоборству (ММА) «Кубок Минина - 2020», который прошел в Нижнем Новгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств.

Иван Веретенников выполнил норматив мастера спорта России и завоевал серебряную медаль в весовой категории 52,2 кг. Тренируется спортсмен под руководством Андрея Ткаченко и Павла Ершова.

«Поздравляем спортсмена и тренеров с этим успехом! Это очень хороший результат, который показывает плодотворную работу всего тренерского штаба», - добавили в клубе единоборств.