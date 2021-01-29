Спорт

Профсоюзы наградили спортивных журналистов Псковской области

Спортивных журналистов Псковской области наградили в областном совете профсоюзов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа в канун Нового 2021 года состоялся 10-й традиционный Бал чемпионов – праздник чествования лучших спортсменов Псковской области за отчетный период. В этот раз он прошел в связи с ограничительными мерами сразу за два года – 2019 и 2020 в формате видеоконференции.

В 2020 году Псковский облсовпроф поддержал новую номинацию «Спортивная журналистика». Ввиду ограничительных мер награждение проведено в январе. За активную работу в сфере спортивной журналистики награждены Благодарностью Псковского облсовпрофа: корреспондент ГТРК «Псков» Арсений Иванов, экс-корреспондент газеты «Гдовская Заря» Игорь Сычев и корреспондент информационно-делового портала iluki.ru Дмитрий Иванов.

«Спорт является важной частью нашей жизни и нашего профсоюзного движения. В этом году введена новая номинация "Спортивная журналистика" и это правильное решение. Ведь именно оттого, насколько информация поступает быстро и достоверно, зависит развитие спорта», - подчеркнул председатель облсовпрофа Игорь Иванов.