Спорт

Псковичка одержала победу на этапе кубка России по ралли

Псковичка Юлия Пащинская одержала победу на этапе кубка России по ралли в Карелии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе федерации автомобильного спорта Псковской области.

Трасса ралли состояла из двух секций протяженностью 123 км. Трасса была покрыта снегом и льдом (основа трассы — гравий-грунт). В соревновании приняли участие 57 экипажей.

В итоге экипаж со стартовым номером «20» в составе пилота Михаила Алексеева и штурмана Юлии Пащинской одержал победу в своей зачетной группе «2000Н».

Следующий этап кубка России – ралли «Голубые озера-2021» – планируется провести в Псковской области с 22 по 24 апреля в Пустошкинском районе.