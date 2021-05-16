Спорт

Почта России примет участие в великолукской встрече воздухоплавателей

Профессиональный пилот одного из крупнейших клубов «Аэровальс» воздухоплавателей России, кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Московской области Сергей Чиненов представит Почту России на 25-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сергей Чиненов поборется за победу на 26-ом Чемпионате России по воздухоплавательному спорту.

Принять участие в соревнованиях воздухоплавателей в Великих Луках планируют порядка 30 пилотов. Спортивное состязание пройдет с 11 по 17 июня.