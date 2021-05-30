Спорт

В Пскове наградили участников проекта развития воркаут-движения

Участникам проекта развития воркаут-движения, как основы подготовки к ГТО, вручили дипломы и памятные сувениры. Мероприятие прошло на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского, 9 в Пскове. Об этом сообщается в группе спортивного движения «Street Workout Pskov» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Street Workout Pskov» в социальной сети «ВКонтакте»

«Спортивное движение "Street Workout по Псковской области" благодарит всех участников проекта! Вместе с тренировками по воркауту вы прошли путь от подготовки до сдачи нормативов комплекса ВФСК "Готов к труду и обороне". Поставленные задачи выполнены, намеченные цели достигнуты», - отметили представители движения.

Проект реализуют с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, администрации города Пскова, регионального Центра спортивной подготовки, Псковского городского молодежного центра.