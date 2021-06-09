Спорт

Псковские шахматисты-пенсионеры стали участниками всероссийского онлайн-турнира

Псковские шахматисты получили дипломы участников Всероссийского шахматного онлайн-турнира среди пенсионеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Сборная команда регионального отделения Союза пенсионеров России при поддержке федерации шахмат Псковской области представляла Псковскую область на Всероссийском шахматном онлайн-турнире среди пенсионеров в апреле этого года.

В состав псковской сборной вошли любители шахмат Владимир Полевой, Валентин Петрушин и Светлана Арефьева. Пожилые псковичи соревновались в лично-командном первенстве среди мужчин и женщин по швейцарской системе в семь туров на игровом шахматном портале lichess.org.

По итогам соревнований организаторы направили псковским шахматистам дипломы участника турнира. Президиум Союза пенсионеров России выразил благодарность всем региональным отделениям СПР, лично каждому, кто внес вклад в организацию и проведение этого мероприятия, добавили в пресс-службе пенсионного фонда.