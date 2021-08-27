Спорт

Псковская спортсменка Александра Васильева покинула Паралимпиаду

Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области, мастер спорта России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Васильева покинула Паралимпиаду в Токио. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Александра – мастер спорта России по настольному теннису. В ее списке много побед – она четырехкратная чемпионка России, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, чемпионка молодежных европейских Паралимпийских игр, чемпионка Всемирных игр. К сожалению, в этот раз после тяжелой и достойной борьбы она выбыла из соревнований», - рассказал глава региона.

Смотрите также Псковичка проиграла матч спортсменке из Таиланда на Паралимпиаде

Михаил Ведерников призвал спортсменку не расстраиваться. «Не сомневаюсь, что самые блестящие победы еще впереди! Ты очень талантливый и сильный спортсмен, и вся Псковская область тобой гордится! Удачи и только вперед! Мы с тобой!» - добавил он.