Спорт

Псковская теннисистка Александра Васильева поблагодарила болельщиков за поддержку

Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области, мастер спорта России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Васильева поблагодарила своих болельщиков за поддержку на Паралимпийских играх в Токио.

«Хочу сказать спасибо всем тем, кто за меня болел и переживал. Для меня это было очень важно! Для меня это было колоссальным опытом, да, где-то немного переполнили эмоции, где-то не хватило везения, но это огромный опыт для каждого спортсмена и толчок двигаться дальше», - написала спортсменка в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, Александра Васильева проиграла матч спортсменке из Таиланда и покинула Паралимпийские игры.