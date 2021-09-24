Спорт

Псковские пловцы завоевали 20 медалей на соревнованиях в Ленобласти

Команда Псковской области завоевала 20 медалей на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа России по плаванию. Соревнования проводили в городе Тосно Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе по плаванию «Барс».

В соревнованиях приняли участие 254 спортсмена из девяти регионов Российской Федерации: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Республики Коми и Республики Карелия.

В состав участников соревнований вошли один заслуженный мастер спорта, один мастер спорта международного класса, 26 мастеров спорта России, 121 кандидат в мастера спорта и 105 перворазрядников.

В спортивной школе заметили, что результаты, показанные на чемпионате федерального округа по плаванию, учитываются при формировании сборных команд субъектов для участия в чемпионате России (бассейн 25 метров), а результаты первенств федеральных округов идут в зачет при формировании официального рейтинга ВФП для участия во всероссийских спортивных соревнованиях «Резерв России».

Команда Псковской области по плаванию, состоящая из 17 воспитанников СШОР по плаванию «Барс», вернулась в родной город с 20 наградами. Это восемь золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей.

Абсолютными победителями чемпионата и победителями первенства стали мастера спорта России по плаванию Андрей Селягин на дистанции 200 м на спине и Варвара Степанова на дистанции 100 м брассом. На счету Андрея Селягина еще два «золота» первенства на дистанциях 50 м и 100 м на спине и бронза на дистанции 50 м баттерфляем. У Варвары Степановой в первенстве еще одно «золото» (50 м брассом) и одна серебряная медаль (200 м брассом).

В первенстве СЗФО по плаванию кандидат в мастера спорта Ярослав Поляков победил на дистанции 200 м баттерфляем. Вторые места заняли кандидаты в мастера спорта Алексей Владимиров (400 м комплексным плаванием), Мария Селякова (50 м брассом), Анастасия Щеглова (100 м и 200 м брассом) и Владимир Мельников (200 м на спине). Кандидат в мастера спорта Леонид Гуленко стал бронзовым призером на дистанции 800 м вольным стилем.