Спорт

Администрация Пскова заняла второе место на спортивном фестивале среди чиновников

Команда администрации Пскова заняла второе место на VI фестивале ВСФК ГТО среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области. Об этом сотрудники администрации сообщили в Instagram.

Спортивный фестиваль состоялся 1 октября в Опочке.

Участники состязались в четырех дисциплинах:

поднятие туловища из положения лежа за 1 минуту,

наклон вперед из положения стоя,

поднятие гири 16 килограмм (у мужчин), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (у женщин),

бег на 2 и 3 километра.

«Команда города Пскова заняла почетное 2 место. Также отдельные участники команды администрации города Пскова заняли призовые места в отдельных видах и личном многоборье в разных возрастных группах», - отметили в администрации.

Так, Вера Коновалова и Ольга Селивестрова заняли 3 место в личном многоборье, Любовь Воинова взяла золото в дисциплине «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу», а Андрей Богемов показал лучший результат в поднимании туловища из положения лежа за 1 минуту и занял 3 место в личном многоборье.