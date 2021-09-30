Администрация Пскова заняла второе место на спортивном фестивале среди чиновников

Команда администрации Пскова заняла второе место на VI фестивале ВСФК ГТО среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области. Об этом сотрудники администрации сообщили в Instagram.
Спортивный фестиваль состоялся 1 октября в Опочке.
Участники состязались в четырех дисциплинах:
«Команда города Пскова заняла почетное 2 место. Также отдельные участники команды администрации города Пскова заняли призовые места в отдельных видах и личном многоборье в разных возрастных группах», - отметили в администрации.
Так, Вера Коновалова и Ольга Селивестрова заняли 3 место в личном многоборье, Любовь Воинова взяла золото в дисциплине «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу», а Андрей Богемов показал лучший результат в поднимании туловища из положения лежа за 1 минуту и занял 3 место в личном многоборье.