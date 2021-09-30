Спорт

Родители псковских пловцов просят губернатора разрешить тренировки в бассейне

Родители псковских пловцов подписали петицию к губернатору с просьбой разрешить школьникам продолжать тренировки в бассейне. Об этом сообщается в тексте петиции на портале change.org.

«Уважаемый Михаил Юрьевич! Обращаются к вам родители спортивной школы олимпийского резерва по плаванию "Барс" города Пскова. Просим разрешить тренировочный процесс ученикам школы олимпийского резерва с 5 по 11 класс. Наши дети - будущие спортсмены страны и города Пскова. Дети тренируются на результат каждый день не покладая рук. Для них неделя перерыва - это два шага назад», - выступили родители.

Как отмечается в петиции, в данный момент все классы находятся в стадии активной подготовки к всероссийским соревнованиям и регулярно посещают бассейн.

«Детям нужно подтверждать разряды, ставить рекорды. В режиме онлайн у нас нет возможности тренироваться. Детям нужна вода! Если вам не безразлична судьба детей, спорта и города, разрешите дому спорта возобновить тренировки! У наших детей большие перспективы!» - обратились к главе региона родители спортсменов.

Все предписания Роспотребнадзора выполняются, добавили они.