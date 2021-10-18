Спорт

Псковских спортсменов наградили золотыми значками ГТО

Участников проекта развития воркаут-движения, как основы подготовки к ГТО, наградили золотыми значками ГТО в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального спортивного движения Street Workout Виталий Дидыч.

Напомним, что псковские движение Street Workout занималось бесплатной подготовкой молодежи в возрасте от 14 до 35 лет с 2020 по 2021 год по всем нормативам комплекса ГТО.

«Заслуженные знаки помогут ребятам при поступлении в вузы, а также дадут бонусы в самих высших образовательных организациях и в различного рода службах и компаниях», - отметил Виталий Дидыч.

Проект реализовывался с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, администрации города Пскова, проектного офиса «Команда 2018», регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области - Центра спортивной подготовки Псковской области, Псковского городского молодежного центра, администрации Псковского района.