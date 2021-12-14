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Спорт

Нескольким организациям Пскова разрешили заниматься на «Машиностроителе»

24.12.2021 11:39|ПсковКомментариев: 1

Нескольким спортивным организациям Пскова разрешили заниматься на реконструированном стадионе «Машиностроитель». Решение приняли сегодня, 24 декабря, на очередной 61-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В безвозмездное пользование муниципальное имущество, закрепленное за «Машиностроителем», предоставили отдельным муниципальным бюджетным учреждениям: государственному автономному учреждению Псковской области «Спортивная школа «Олимп», автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Псков», Псковской региональной общественной организации «Федерация компьютерного спорта».

На сессии из 25 депутатов присутствовали 20. Решение поддержали 19, против выступил один – Григорий Турчин. Он назвал предложение отдать дорогостоящее оборудование в пользование организациям непродуманным.

Теги: #Гордума #спорт #Машиностроитель
Источник: Псковская Лента Новостей
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