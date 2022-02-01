Спорт

Отменен аукцион на строительство ФОКОТа в Порхове

Отменен аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в городе Порхове. 1 февраля на сайте закупок размещено извещение об отмене торгов по решению заказчика - Государственного казенного учреждения Псковской области «Управление капитального строительства».

Начальная цена контракта составляла 40 млн 720 тысяч рублей. Завершить прием заявок предусматривалось до 7 февраля. Планируемая дата окончания работ - до 30 июля 2022 года.

В состав объекта физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа входят:

- круговая беговая дорожка длиной 200 м на 4 отдельные дорожки;

- прямая беговая дорожка длиной 60 м на 4 отдельные дорожки, совмещенные с прямым участком круговой беговой дорожки;

- хоккейная коробка 60х30 метров с размещением футбольной площадки в летнее время;

- в полукруглых сегментах площадки для стритбола, площадка для прыжков в высоту;

- яма с песком для прыжков в длину, которая размещается на продолжении прямой беговой дорожки для спринта на безопасном расстоянии от финиша;

- площадка для ГТО и площадка для уличных тренажеров, которые расположены за наружным контуром круговой беговой дорожки;

- площадка под блок-контейнеры для размещения раздевалок;

- площадка под трибуну для зрителей, которая устанавливается вдоль прямой для спринта;

- общественные уборные (три мобильные туалетные кабины).