Спорт

Российские хоккеисты вышли в полуфинал на Олимпиаде в Пекине

Сборная России одержала победу над командой Дании и вышла в полуфинал хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Фото: РИА Новости

Встреча 1/4 финала завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В составе отечественной команды шайбы забросили Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35-я) и Вячеслав Войнов (56-я). У датчан отличился Франс Нильсен (23-я), передает РИА Новости.

Следующий соперник россиян станет известен позднее в среду, после игр Финляндия — Швейцария и Швеция — Канада.

Полуфинальные матчи состоятся в пятницу.

Напомним, сборная России — действующий олимпийский чемпион. В финале Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане национальная команда обыграла немцев.

Сейчас на счету Олимпийской сборной России четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых наград. Это девятое место в зачете. Лидируют Норвегия, Германия и США.