Спорт

На первенстве России по легкой атлетике победила псковичка

Спортсменка из Псковской области Наталья Спиридонова стала победителем на первенстве России по легкой атлетике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по спорту.

Фото: комитет по спорту Псковской области

«Псковичка Наталья Спиридонова завоевала первое место на первенстве России по легкой атлетике и 23 в прыжках в высоту с лучшим результатом и рекордом манежа Санкт Петербурга 191 сантиметр», - рассказали в комитете.

Ранее сообщалось, что девушка получила золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике среди спортсменов в возрасте до 20 лет.