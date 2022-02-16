Спорт

Лыжники из Печорского района победили на областной спартакиаде учащихся

Соревнования XIV областной спартакиады учащихся по лыжным гонкам завершились на базе «Юность» в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях приняли участие лыжники 2004-2007 года рождения из восьми муниципалитетов Псковской области. В командном первенстве с большим отрывом в 2392 очка победителем стала команда Печорского района, второе место у команды Островского района, третье место заняла команда Невельского района.

Победителей и призеров соревнований определили и в личном зачете. В забеге на пять километров классическим стилем среди девушек победу одержала Александра Голубкова из Островского района, второе место заняла Дарья Блажевич из Невельского района, на третьем месте Елизавета Вороненкова из Печорского района.

В забеге на 10 километров классическим стилем среди юношей лидером стал Алексей Горшев из Печорского района, «серебро» и «бронзу» получили Артем Емельянов из Островского района и Роман Матвеев из Печорского района.

В гонке свободным стилем среди девушек в забеге на пять километров «золото» завоевала Дарья Блажевич из Невельского района, на втором месте оказалась Александра Голубкова из Островского района, «бронза» досталась Елизавете Вороненковой из Печорского района. В забеге на 10 километров свободным стилем среди юношей победил Александр Ольховский из Печорского района, также призовые места заняли Роман Матвеев и Алексей Горшев, оба спортсмена из Печорского района.