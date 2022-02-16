Спорт

Сборная России установила национальный рекорд по числу медалей на одной зимней Олимпиаде

Сборная России на Играх в Пекине установила национальный рекорд по количеству завоеванных медалей на одной зимней Олимпиаде.

Как сообщает ТАСС, в субботу российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали «серебро» в соревнованиях спортивных пар, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призерами.

На Играх в Пекине сборная России завоевала 31 медаль (6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых), ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9). Лучшим достижением сборной СССР были 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).

На Играх в Пекине россияне завоевали 11 медалей в лыжных гонках (четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые), шесть медалей в фигурном катании (2-3-1), четыре - в биатлоне (0-1-3), три - во фристайле (0-0-3), по две в шорт-треке и конькобежном спорте (обе дисциплины: 0-1-1), одно серебро в прыжках с трамплина и по одной бронзовой медали в санном спорте и сноуборде.

На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году норвежцы завоевали 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград, став рекордсменами по общему количеству медалей за одни зимние Игры (39).

Сборная России гарантировала себе медали на Играх в Пекине в хоккее, в воскресенье россияне встретятся с финнами в финале олимпийского турнира. Встреча начнется в 7:10 мск. Также 20 февраля россияне выступят в бобслее в четверках у мужчин, в лыжном марафоне у женщин и в горнолыжном спорте в соревновании смешанных команд в параллельном слаломе.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов завоевал третье «золото» на Олимпийских играх в Пекине.