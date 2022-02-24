Спорт

Борцы из Пскова победили на областной спартакиаде учащихся по самбо

Соревнования XIV областной спартакиады учащихся по борьбе самбо состоялись в спортивном комплексе «Писковичи» в Псковском районе. В мероприятии приняли участие команды из восьми муниципалитетов, в их состав вошли 22 девушки и 43 юноши. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Первое место заняла команда города Пскова, вторыми стали самбисты из города Великие Луки, третье место – у команды Себежского района.

Далее командные места распределились следующим образом;

4 место – Невельский район,

5 место – Великолукский район,

6 место – Дновский район,

7 место – Пушкиногорский район,

8 место – Опочецкий район,

«Наиболее зрелищными оказались соревнования среди юношей в весовой категории 53 кг, в которой выступали 8 участников (победителем стал Даниил Харитонов, Псков), и в весовой категории 71 кг – 7 участников (победитель – Денис Бриженский, Великие Луки)», - отметили в центре.