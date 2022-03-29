Спорт

Итоги турнира памяти героев-десантников обсудили в Пскове

Цели и перспективы стрелкового турнира «Памяти героев Отечества посвящается…» обсудили в Общественной палате Псковской области 29 марта. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в обсуждении участвовали представители и активисты Общероссийского общественного движения «Право на оружие».

«Просто прийти в тир пострелять - неинтересно. Каждый турнир привязывается к какому-либо патриотическому событию. Так и прошедшие соревнования мы провели в честь гвардейцев-десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, которые столкнулись двухтысячной группировкой обученных наемников», – рассказал руководитель Псковского представительства общественной организации «Право на оружие», атамана «Западного Казачьего Резерва» Вадим Азарьев.

Участники встречи рассказали об общественном движении, основная цель которого – популяризация и легализация закона ношения оружия в целях самообороны. Организаторы турнира прививали участникам культуру обращения с оружием, показывали, что оружие может быть безопасно для человека, который им владеет.

«Сделать оружие не орудием убийства, а средством самозащиты и защиты близких законопослушной категории граждан. Чем больше в стране адекватных людей с оружием в руках, тем безопаснее общество», – высказал мнение активист организации Николай Рассадин.

«Когда я впервые принял участие в проекте, я анализировал его не только с точки зрения патриотики, но и выискивал социальную составляющую: возможность вовлечения представителей национальных сообществ. Я увидел возможности в этом проекте, что он он может иметь объемный, практически безграничный социальный потенциал. Когда ты делаешь дело, которое интересно всем, соревновательный процесс присутствует, ты не обращаешь внимание на различия национальные, религиозные», – прокомментировал председатель Псковской областной общественной организации Центр Чеченской культуры «Барт», заместитель председателя комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Псковской области Саид Дукаев.

Стрелковый турнир длился около четырех часов, в нем приняли участие более 70 человек из 15 команд, представляющих семь национальных диаспор и три региона.

«Этот проект помогает участникам турнира прикоснуться к опыту военнослужащих. Турнир стал событием в области правовой культуры, мероприятие проводилось вне зависимости от возрастных, гендерных, национальных и религиозных разделений», – поделился соображениями активист «Боевого Братства "Санкт-Петербург" Олег Тарунов.

Следующий стрелковый турнир организаторы планируют провести в середине мая и посвятить Герою РФ Нурмагомеду Гаджимагомедову, погибшему во время военной спецоперации на Украине.

Мероприятие проводилось при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области. Организаторами выступили Псковское представительство общественных организаций «Право на оружие», «Западный казачий резерв», Центра чеченской культуры «Барт».

Напомним, 6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22-м военнослужащим присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.