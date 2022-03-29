Спорт

Первенство СЗФО по боксу организуют в Великих Луках

Первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей 2008 и 2009 годов рождения пройдет в городе Великие Луки с 5 по 10 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Изображение: Олег Лаптев

Спортсмены из разных регионов страны будут состязаться в течение нескольких дней, чтобы продемонстрировать бойцовские навыки и побороться за выход на первенство России по боксу, которое пройдет в этом году.

Официальные источники: Псковская областная федерация бокса и клуб единоборств «Отечество - Псковская область».

Соревнования пройдут по адресу: СШОР «Экспресс», улица Клевцова, 4.