Спорт

Псковичам рассказали о важности физической активности

Физическая активность является неотъемлемым элементом сохранения здоровья и здорового образа жизни. В современном мире в силу быстрого ритма жизни, высоких нагрузок дома и на работе, а также других причин у людей отмечается недостаточная двигательная активность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Многие люди проводят свой рабочий день в статической позе сидя. При длительном сидении дыхание становится менее глубоким, обмен веществ существенно снижается, происходит застой крови в ногах, что ведёт к снижению работоспособности всего организма, а особенно головного мозга: нарушается координация движений, снижается внимание, увеличивается время мыслительных операций, ослабевает память.

Также из-за недостаточной активности образуется дефицит кислорода, который приводит к снижению сопротивляемости организма острым простудным и инфекционным заболеваниям, создаются предпосылки к становлению слабого, нетренированного сердца и дальнейшего возможного развития недостаточности сердечно-сосудистой системы, пояснили эксперты.

Единственная возможность нейтрализовать отрицательное явление, возникающее у людей при долгом и напряжённом умственном труде, — это активный отдых и организованная распланированная физическая деятельность. При регулярных занятиях физической культурой и спортом происходит улучшение общего самочувствия и работы всех органов и систем организма человека.