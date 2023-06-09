Спорт

Путин подписал закон о дополнительных выплатах тренерам чемпионов Олимпиад

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении дополнительного материального обеспечения тренерам чемпионов Олимпийских игр, Сурдлимпийских игр и Паралимпийских игр, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом дополняется перечень граждан Российской Федерации, имеющих право на получение соответствующей доплаты (подпункт 10 пункта 2 статьи 1) спортивными тренерами, осуществлявшими подготовку таких чемпионов и входившими в состав олимпийской делегации Российской Федерации, паралимпийской делегации Российской Федерации или состав спортивной делегации Российской Федерации к Сурдлимпийским играм, на соответствующих международных спортивных мероприятиях, пишет РИА Новости.

Размер дополнительного материального обеспечения устанавливается законом на уровне 250% размера социальной пенсии.

Нормы, предусмотренные законом, также распространяются на тренеров, осуществлявших подготовку чемпионов Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр и входившим в состав сборных команд СССР, объединенных команд, которые включали в себя спортсменов государств - бывших республик СССР.

Данная выплата прекращается при признании тренера нарушившим антидопинговые правила и применения к нему в связи с этим соответствующих санкций. Выплата может быть возобновлена в случае прекращения обстоятельств нарушения антидопинговых правил.