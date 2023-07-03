Спорт

Владимир Кузь: 36-е олимпийские игры Псковского района могут стать международными

36-е олимпийские игры молодежи Псковского района, которые состоятся в 2024 году, могут стать международными. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

Фото: администрация Псковского района

«В 35-х олимпийских играх приняли участие семь команд по 20 человек. Раньше участников, конечно, было побольше. Мы с Натальей Анатольевной (Федоровой, главой Псковского района — ред.) обсуждали, что в следующем году как можно больше команд пригласим, не только из района, а, может быть, из области. И она планирует пригласить команду из Республики Беларусь, - рассказал Владимир Кузь. - Конечно, я за то, чтобы все проходило на территории Псковского района, чтобы к нам приезжали. Псковский район очень гостеприимный».

Он пояснил, что олимпийские игры молодежи в Псковском районе состоялись уже в 35-й раз и стали традиционным событием для многих местных жителей. Некоторые из них в этом году приняли участие в играх в 25-й раз.

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Организатор мероприятия — администрация Псковского района. Депутат отметил, что в Гдовском районе подобных соревнований пока нет, однако олимпийские игры молодежи, по его мнению, эффективно привлекают молодых людей к спорту, и такой опыт должен быть расширен.

«В первую очередь, это время, которое люди проводят на природе, объединяются, занимаются спортом. Это пропаганда здорового образа жизни, а я это очень поддерживаю», - подчеркнул Владимир Кузь.

Он добавил, что в следующем году планирует принять участие в соревнованиях лично.