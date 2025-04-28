Проект к 80-летию Победы подарит фронтовым фотографиям новую жизнь

Семейные фотоальбомы и плакаты с фронтовыми снимками близких и уникальной фотохроникой военных лет смогут создать посетители сайта «Память. Семья. Победа. 1941-1945». Совместный проект Банка ВТБ и медиагруппы «Россия сегодня» приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сайт проекта (12+) начинает работу 28 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ВТБ.
Посетители сайта могут создать персональный фотоальбом или плакат с фронтовыми снимками родных – выбрать вариант дизайна с исторической фотохроникой РИА Новости и дополнить его фотографиями из семейного архива. Созданный макет будет доступен в полиграфическом формате, готовом к печати в любом профессиональном салоне.
При поддержке банка в Музее Победы создана новая масштабная экспозиция «Путь к Победе». Уникальные реликвии военных лет дополнены личными историями участников Великой Отечественной войны, которые представлены в мультимедийном формате с использованием передовых музейных технологий и цифровых решений.
Фонд «ВТБ-страна» и Всероссийская организация ветеранов ведут сбор средств для адресной помощи участникам Великой Отечественной войны. Пожертвования, поступившие от клиентов, будут удвоены банком.