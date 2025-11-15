Спорт

Теннисисты псковской команды Nordman 2 победили в клубном чемпионате Петербурга

Сезон осень-2025 премьер-лиги открытого клубного чемпионата Санкт-Петербурга, где выступают две команды Nordman, завершился 16 ноября, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

В этом сезоне победителем стала команда Nordman 2. Бронзовым призером признана команда Nordman 1. Награды спортсменам вручил председатель судейской коллегии Санкт-Петербурга Михаил Бочкарев. «Поздравляю ребят с победой! Горжусь! Так держать!» - написал Юрий Сорокин.

Команда Nordman 2:

мастер спорта Сергей Фильчев;

мастер спорта Петр Федотов;

мастер спорта Никулин Иван.

Команда Nordman 1: