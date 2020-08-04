Туризм

Туристский веб-марафон «Движение навстречу» пройдет в Пскове

5 августа на базе Торгово-промышленной палаты Псковской области состоится туристский веб-марафон «Движение навстречу», в котором примет участие три Торгово-промышленных палаты регионов РФ и Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной ТПП.

Конференция будет доступна для просмотра на главном Youtube канале ТПП РФ в 11.00 утра Московского времени.

Трансляция автоматически появится на главной странице.

Программа веб-марафона:

В начале мероприятия с приветственным словом к участникам выступит вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев, а также президенты Новгородской торгово-промышленной палаты, ТПП Республики Коми, генеральный директор Брестского отделения БелТПП Лабун Валерий Болеславович.

И.О. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова в своем выступлении расскажет об основных трендах государственной политики в сфере туризма в нашем регионе.

Директор бюро путешествий «Континент», председатель ПОСТ Светлана Баранова выступит с презентацией на тему «Открывая Псков».

Гостинично-ресторанные комплексы «Амарис» (Великие Луки) и «Двор Подзноева» (Псков) также будут представлены на мероприятии.

Заведующая отделом реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского Облсовпрофа Ирэна Заблоцкая презентует санатории и базы отдыха учреждения.

Все участники мероприятия акцентируют внимание на новой реальности в туризме в условиях пандемии. Главная задача для всей туристической отрасли как России, так и в Республике Беларусь – создать максимально комфортные и безопасные условия для всех желающих путешествовать в этом сезоне.