Туризм

Российские турагентства в летний сезон-2020 заработали вдвое меньше

В июле и в первой половине августа российские турагентства заработали в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, поступившие от компаний «Эвотор», «Платформа ОФД» и «Яндекс.Кассы», пишет газета «Известия».

По данным аналитиков, продажи туров через интернет упали на 70%, и гостиницы недополучили около трети оборота. Средний чек онлайн-покупок тоже существенно снизился: почти на 60% в июле относительно уровня прошлого года — до 19 тыс. рублей.

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин отметил, что ограничение списка доступных направлений для туристов негативно влияет на ценовую конкуренцию и качество оказываемых услуг. По его словам, уже произошло повышение цены на локальный отдых без улучшения сервиса.

Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, напротив, считает, что пока игроки рынка намеренно не повышают цены, однако снижение оборота и количества гостей приводит к накоплению убытков и, как следствие, ухудшению качества обслуживания.

В свою очередь аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк добавил, что во время пандемии граждане предпочитали останавливаться в частном секторе: они избегали отелей, считая, что там меньше возможностей для соблюдения безопасной дистанции.