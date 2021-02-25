Туризм

Санаторий «Хилово» приглашает отдохнуть по привлекательной цене

Санаторий «Хилово» проводит дополнительный заезд по акции «Доступный санаторий». В рамках этой акции выделено 20 санаторно-курортных путевок с полным набором всех услуг по стоимости 1500 рублей в день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном совете профсоюзов.

В рамках акции предлагают размещение в двухместных номерах категории «стандарт» третьего спального корпуса. Длительность путевки составляет 14 дней, с заездом 7 марта и выездом 20 марта.

Полная стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, включающей в себя проживание, питание, лечение по специальному предложению «Доступный санаторий», составляет 21 тысячу рублей.

Узнать подробную информацию и забронировать путевку можно по телефону «горячей линии» санатория 8 800 250 1865.