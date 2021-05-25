Туризм

Цены на летний отдых в России могут вырасти на 30%

Отдых на российских курортах во второй половине лета может подорожать на 20-30% из-за закрытого авиасообщения с Турцией и Египтом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на турагентов.

Продление оперштабом запрета на авиасообщение с Турцией и курортами Египта приведет к дальнейшему повышению цен в российских местах отдыха, считает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. «Российские отельеры получили сигнал поднимать цены, потому что как минимум до конца июня рейсов в Турцию не будет. И, по всей видимости, не будет и Египта, потому что сроки обещали объявить во второй половине мая, а решения до сих пор нет», — сказал эксперт.

По его мнению, цены на отечественных курортах на июль-август взлетят процентов на 20, и этот рост начнется уже сейчас. Туры на вторую половину лета, в частности, в Сочи, Симферополь, Анапу, Геленджик россияне бронируют в июне.

С этой оценкой согласился генеральный директор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов. «Мест на российских курортах уже почти нет. Оперштабу обязательно нужно открывать какое-то массовое направление, чтобы у людей была возможность отдохнуть. Емкость курортов Краснодарского края и Крыма ограничена, они не вмещают всех желающих», — сказал он.

Эта ситуация, безусловно, приведет к росту цен, — на 20-30%, особенно, на август, заметил эксперт. Именно на этот месяц в России приходится туристический пик сезона.