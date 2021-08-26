Туризм

Города Псковской области вошли в число самых бюджетных для осенних путешествий поездом

Список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга пополнили города Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.

Специалисты анализировали данные по билетам, оформленным с 15 по 25 августа, с датами поездки с 1 по 30 сентября. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает 1 000 рублей за билет в одну сторону. Для Санкт-Петербурга исключили города Ленинградской области.

Из Санкт-Петербурга на поезде, заплатив до 1 000 рублей за билет в одну сторону, можно уехать по 11 разным направлениям. В рейтинг вошли города, находящиеся на территории четырех регионов: Новгородской, Псковской и Тверской областей, а также Республики Карелия, отметили в пресс-службе сервиса путешествий.

В топ-10 бюджетных ж/д направлений на сентябрь вошли Валдай, Сортавала, Печоры, Бологое, Псков, Дно, Сольцы и Великий Новгород.