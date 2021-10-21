Туризм

Правительство профинансирует разработку новых стандартов в сфере туризма

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на разработку современных стандартов для туристической отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«В России будут разработаны современные стандарты для туристической отрасли, соответствующие лучшим международным образцам. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правила будут составлены с учетом целей устойчивого развития и особенностей функционирования отрасли в условиях пандемии. К работе над ними помимо профильных организаций привлекут представителей отрасли и экспертов. Контролировать эффективность расходования средств поручили Ростуризму. Доклад об этом необходимо представить в правительство не позднее 26 декабря 2022 года.

Принятие новых стандартов должно сделать отдых в России более комфортным и безопасным. Обновление правил предусмотрено нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства», утвержденным в 2021 году. Всего предполагается подготовить не менее 30 документов по совершенствованию управления туротраслью, которые станут частью национальной системы стандартизации, уточняется в сообщении.