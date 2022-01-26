Туризм

Бесконтактную акцию против распространения COVID-19 провели в санатории «Хилово»

Акцию против распространения COVID-19 провели в санатории «Хилово» в Псковской области 27 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в оздоровительном учреждении.

Фото здесь и далее: санаторий «Хилово»

В акции приняли участие добровольцы Псковского регионального отделения Российского Красного Креста, всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», а также руководство и работники санатория.

Добровольцы побеседовали с персоналом о новой коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на увеличение случаев заражения в регионе, быстрое распространение нового штамма «омикрон». Также речь шла о мерах личной предосторожности в данный период, о необходимости соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований, особенно в лечебно-профилактическом учреждении.

Акция проходила в необычном формате, исключающем прямой контакт с отдыхающими. Для отдыхающих в номерах каждого корпуса санатория были размещены одноразовые маски, антисептики, памятки о том, как предостеречь себя от опасной инфекции.

«В нашем санатории неукоснительно соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора, указа губернатора Псковской области. Работают в постоянном режиме рециркуляторы в общественных местах (столовой, холлах, питьевой галерее, корпусах, а также в каждом медицинском кабинете). Антисептики размещены во всех помещениях санатория в свободном доступе для всех отдыхающих. Питание и лечение организовано таким образом, чтобы не было контакта большого количество людей с соблюдением дистанции. Тем не менее мы всегда рады взаимодействию с общественными организациями, с волонтерами-медиками, часть из которых мы очень хорошо знаем (они проходили практику в санатории). Очень надеемся, что по окончании обучения наш штат пополнится молодыми, активными, инициативными медицинскими работниками, имеющими уже сегодня большой опыт волонтерской, благотворительной деятельности, опыт общения с людьми в рамках подобных акций», - отметила главный врач ЛПУ «Санаторий "Хилово"» Евгения Дудченко.

Там также выразили надежду на то, что проведенная акция еще больше укрепит отношения между учреждением и молодыми специалистами и волонтерами, а отдыхающие в санатории «Хилово» убедятся в безопасности пребывания в учреждении, в необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также в соблюдении всех санитарно-гигиенических норм и требований в период активности вируса.

«Спасибо добровольцам Красного Креста, волонтерам-медикам за предоставленную помощь в этот сложный период пандемии», - добавила врач.