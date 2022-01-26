Бесконтактную акцию против распространения COVID-19 провели в санатории «Хилово»

Акцию против распространения COVID-19 провели в санатории «Хилово» в Псковской области 27 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в оздоровительном учреждении.
Фото здесь и далее: санаторий «Хилово»
В акции приняли участие добровольцы Псковского регионального отделения Российского Красного Креста, всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», а также руководство и работники санатория.
Добровольцы побеседовали с персоналом о новой коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на увеличение случаев заражения в регионе, быстрое распространение нового штамма «омикрон». Также речь шла о мерах личной предосторожности в данный период, о необходимости соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований, особенно в лечебно-профилактическом учреждении.
Акция проходила в необычном формате, исключающем прямой контакт с отдыхающими. Для отдыхающих в номерах каждого корпуса санатория были размещены одноразовые маски, антисептики, памятки о том, как предостеречь себя от опасной инфекции.
Там также выразили надежду на то, что проведенная акция еще больше укрепит отношения между учреждением и молодыми специалистами и волонтерами, а отдыхающие в санатории «Хилово» убедятся в безопасности пребывания в учреждении, в необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также в соблюдении всех санитарно-гигиенических норм и требований в период активности вируса.
«Спасибо добровольцам Красного Креста, волонтерам-медикам за предоставленную помощь в этот сложный период пандемии», - добавила врач.