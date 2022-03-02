Туризм

Поездки по программе молодежного и студенческого туризма стартуют в России с 1 июня

Программа молодежного и студенческого туризма стартует в России с 1 июня. В рамках программы молодые люди смогут путешествовать по регионам и останавливаться в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам, сообщается на сайте кабмина.

В этом году участие в программе принимают 155 вузов из 98 городов России. Отправиться в путешествие можно будет не только летом, но и во время учебного года.

«По поручению президента России Владимира Путина правительство продолжает работу по повышению доступности путешествий внутри страны для студентов. В прошлом году был реализован пилотный этап, который показал востребованность таких путешествий. В этом году мы приняли решение расширить программу. Теперь принять в ней участие могут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности, а также школьники – победители всероссийского конкурса “Большая перемена”. Также путешествовать по программе молодежного и студенческого туризма сможет трудоустроенная молодежь до 35 лет, финалисты, активисты и участники конкурсов платформы АНО “Россия – страна возможностей”. По предварительным расчетам, воспользуются программой более 10 тысяч молодых людей. Для них разработано свыше 450 авторских турпродуктов, мероприятий и различных культурно-познавательных программ», – отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Участникам программы на выбор предоставляется три варианта направлений:

· научно-популярный туризм – поездки с целью профессионального развития, стажировок на производствах, участия в научных мероприятиях, написания научных работ;

· профориентационный туризм – поездки для краткосрочного погружения в интересующие специальности, смены направления обучения, специализации, получения новых навыков и компетенций;

· культурно-познавательный и рекреационный туризм – поездки с целью культурного и личностного развития.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил успешный опыт пилотного этапа программы молодежного и студенческого туризма в 2021 году, в котором приняли участие более 600 учащихся российских вузов.

«В этом году кампусы лучших университетов страны распахнут свои двери для тех молодых людей, которые приехали для участия в научных мероприятиях, исследовательской деятельности, использования научно-исследовательской инфраструктуры вузов, прохождения стажировок на производствах, а также освоения новых, дополнительных профессий или компетенций. География программы охватила все федеральные округа России. В ней участвуют вузы из 98 городов от Владивостока до Калининграда. Уникальные туристические программы предложили в Горно-Алтайске, Кургане, Грозном, Москве, Севастополе, Петрозаводске, Казани. К цифровой платформе студтуризм.рф подключились 155 ведущих российских вузов, в том числе МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС, ДВФУ, КФУ и другие», – добавил Валерий Фальков.

Программой предусмотрены как групповая поездка в качестве поощрения от вуза, так и индивидуальное путешествие.

В целях развития проекта Минобрнауки также проводится синергия лучших практик в сфере молодежного туризма в России, в том числе с проектом «Больше, чем путешествие».

Вся актуальная информация по направлениям путешествий и местам размещения будет доступна на специальной цифровой платформе студтуризм.рф. Там же пользователи смогут забронировать места в общежитиях и выбрать подходящее тематическое предложение.

Напомним, в прошлом году Министерством науки и высшего образования был реализован пилотный этап программы студенческого туризма. В программе участвовал 21 вуз, для ребят было разработано 170 мероприятий в рамках культурно-познавательной туристической программы.