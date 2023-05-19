Туризм

Туроператоры ожидают увеличения количества поездок на курорты России летом

В Ассоциации туроператоров России прогнозируют увеличение летом поездок на юг на 15%. Ожидается, что лидером посещения станет Краснодарский край.

Путешествия на морские курорты и в кавказские республики подрастут на 15% (15 миллионов поездок), пишет RuNews24. «Число турпоездок на отечественные направления летом этого года превышают показатель за аналогичный период для зарубежных туров», — следует из отчета АТОР.

При этом показатель отдыхающих за лето покажет около 21 миллиона туристов при учете Московской области и Санкт-Петербурга. Несколько миллионов отдыхающих же отдохнут в своем или соседнем регионе.