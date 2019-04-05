Происшествия

Житель Новосокольников из ревности ударил сожительницу ножом в грудь

Прокурор Новосокольнического района признал законным и обоснованным постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения легкого вреда, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что 23 февраля, примерно в 09.00, 42-летний подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего жительства в квартире на улице Калинина в г. Новосокольники, на почве ревности, нанес своей сожительнице удар ножом, чем умышленно причинил последней колото-резаную рану молочной железы.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.