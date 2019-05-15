Происшествия

В Великих Луках за выходные украли мобильник и продающийся на витрине ноутбук

В Великих Луках полиция выявила подозреваемого, который украл мобильный телефон у местной жительницы 1973 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской полиции, кража произошла на улице Гагарина 25 мая.

Источник: pixabay.com

Подозреваемый - гражданин 1984 года рождения. Ущерб от кражи составил 5 290 рублей. По данному факту проводится проверка.

Кроме того, 26 мая в торговом центре на улице Ботвина неизвестный украл ноутбук, причем прямо с витрины. Ущерб устанавливается. О краже в полицию сообщил заместитель директора магазина. По данному факту тоже проводится проверка.

