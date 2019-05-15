Происшествия

В Великих Луках обнаружили фальшивые деньги, поступившие от организации

Великолукская полиция изъяла фальшивые деньги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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Произошло изъятие 28 мая. В финансовом учреждении города выявлена банкнота достоинством тысяча рублей с признаками подделки. По имеющимся данным, поступила она в выручке одной из организаций. Проводится проверка.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

В ведомстве добавили, что если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не нельзя пытаться ее сбыть. За это предусмотрена уголовная ответственность.