Происшествия

МВД России сообщает о задержании группы телефонных мошенников, специализировавшихся на обмане пожилых людей

Полиция задержала пятерых мужчин, подозреваемых в телефонном мошенничестве в отношении пожилых людей, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона и Приморского края задержаны пятеро мужчин в возрасте от 31 до 45 лет», - сказала Волк.

По ее словам, злоумышленники звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, после чего сообщали, что им (пенсионерам-ИФ) положена денежная компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки, однако для ее получения необходимо оплатить налоговую пошлину.

«Трое обманутых пенсионеров перевели подозреваемым требуемую сумму через систему электронного платежа. Еще одна женщина также перечислила деньги, но тут же поняла, что стала жертвой мошенников и осуществила возврат средств», - сказала представитель ведомства.

Волк отметила, что в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и 159 УК РФ (мошенничество), судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«По предварительным данным, общая сумма материального ущерба превышает 12 млн рублей», - сказала она.

Кроме того, в результате девяти обысков изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и чеки. Обнаружена электронная база данных и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

«Есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению более 50 мошенничеств в отношении жителей различных регионов России», - заключила Волк.